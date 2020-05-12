Чиновницу из Энгельса уволили после комментария про маткапитал

В администрации Энгельсского района в Саратовской области принято решение об увольнении директора МБУ «Центра молодежных инициатив ЭМР» Лидии Бузовчук. Об этом пишет портал «Свободные».

В отношении нее была проведена судебная проверка после обнаружения комментария в одной и групп соцсети «ВКонтакте». Женщина со своей страницы под девичьей фамилией оставила запись под текстом про выплаты для детей от 3 до 15 лет.

По ее мнению, выплаты матерям излишни, а выделяемые средства лучше тратить на пенсионеров, которые всю жизнь платили налоги.



Скриншот комментария на сайте «ВКонтакте»

Запись вызвала интерес у СМИ и распространилась по городским сообществам.

И.о. главы Энгельсского района Алексей Стрельников тогда заявил о начале служебной проверки, а после в администрации подтвердили, что Бузовчук уволена в связи с этим инцидентом.