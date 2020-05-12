Чиновницу из Энгельса уволили после комментария про маткапитал

В администрации Энгельсского района в Саратовской области принято решение об увольнении директора МБУ «Центра молодежных инициатив ЭМР» Лидии Бузовчук. Об этом пишет портал «Свободные».
В отношении нее была проведена судебная проверка после обнаружения комментария в одной и групп соцсети «ВКонтакте». Женщина со своей страницы под девичьей фамилией оставила запись под текстом про выплаты для детей от 3 до 15 лет.
По ее мнению, выплаты матерям излишни, а выделяемые средства лучше тратить на пенсионеров, которые всю жизнь платили налоги.
Скриншот комментария на сайте «ВКонтакте»
Запись вызвала интерес у СМИ и распространилась по городским сообществам.
И.о. главы Энгельсского района Алексей Стрельников тогда заявил о начале служебной проверки, а после в администрации подтвердили, что Бузовчук уволена в связи с этим инцидентом.
- «Государство вам ничего не должно» и согласные с этим жлобы
Материал 2018 года о похожем инциденте в молодежной политике