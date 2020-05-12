Более трех тысяч родственников жертв COVID-19 подали иск против властей Испании

Группа адвокатов подала иск против правительства Испании из-за недовольства людей действиями по борьбе с пандемией.

Как сообщает корпорация RTVE, юристы представляют интересы примерно 3,2 тысячи родственников погибших из-за коронавируса. Люди обвиняют премьер-министра Педро Санчеса и 22 членов кабмина в причинении смерти по неосторожности.

В иске говорится о «безответственном и небрежном бездействии» властей во время кризиса, которое привело к «пока еще не установленному» числу смертей.

В частности, истцы указывают на то, что в стране не были отменены мартовские митинги и свободно проводились манифестации.

Согласно данным Университета Хопкинса, с начала пандемии в Испании зарегистрировано свыше 227,4 тысячи случаев COVID-19, скончались 26 744 человека. В середине марта власти государства ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение жителей по территории страны. В настоящий момент ситуация с коронавирусом в Испании улучшается, власти постепенно снимают ограничительные меры. Всем прибывающим в страну из-за рубежа с 15 мая предписано находиться на карантине в течение двух недель, передает ТАСС.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Россия обогнала Испанию по количеству официально выявленных случаев коронавируса.