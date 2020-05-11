В Красногорске задержали организатора хосписа, где погибли девять пенсионеров

В Подмосковье задержан организатор красногорского частного хосписа, в котором при пожаре погибли девять человек.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по Московской области Ольгу Врадий. Имя задержанного не уточняется.

Пожар в пансионате «Второй дом» в Красногорске произошел в ночь на 11 мая. По предварительным данным, очаг возгорания находился в сауне на втором этаже здания.

Следователи выяснили, что задержанный арендовал загородный дом, организовав в нем пансионат для пожилых людей. Уточняется, что стоимость пребывания в хосписе составляла 1000-1200 рублей в сутки. Всего там проживали 29 пенсионеров.

Жертвам пожара было от 66 до 90 лет. Девять человек в настоящий момент находятся в больницах.

Предположительной причиной ЧП называется неисправность электропроводки. По словам источников агентства, в здании не было противопожарной сигнализации, также в нем отсутствовала прямая связь с МЧС.

Врадий отметила, что задержанный проходит подозреваемым по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».