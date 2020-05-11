Пожар в хосписе под Москвой и новые случаи COVID-19 в КНР: главное к утру 11 мая

Причиной пожара в красногорском хосписе для пожилых людей «Второй дом», при котором погибли девять человек, могла стать неисправность электропроводки, пишет ТАСС. По данным СК, здание является частным домом. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

На Ставрополье мужчина бросил гранату во двор к отмечавшим день рождения соседям, пострадали от восьми до 15 человек. Подозреваемый задержан, передает «Интерфакс». Причиной инцидента назван бытовой конфликт на фоне личной неприязни. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»).

В китайском Ухане снова начало расти число инфицированных COVID-19. Накануне, 10 мая, был подтвержден первый с начала апреля случай заражения коронавирусом, затем – еще пять. Власти города пообещали сделать все возможное, чтобы не допустить второй волны эпидемии, передает «РИА Новости».

В столице за сутки скончались еще 56 пациентов с коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв заболевания в Москве увеличилось до 1124 человек. Всего по России, согласно последним данным, зарегистрированы 209 688 случаев COVID-19. Число зараженных коронавирусом в мире, по подсчетам Университета Хопкинса, превысило 4,1 млн человек.