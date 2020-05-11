Ограничения для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями остались в силе

Нерабочие дни из-за COVID-19 в России заканчиваются 12 мая, но для граждан 65 лет и старше ограничения сохраняются.

Также ограничительные меры остаются в силе для людей с хроническими заболеваниями, заявил президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам перед совещанием по ситуации с коронавирусом. Трансляцию выступления вел, в частности, телеканал «360°».

«Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов. Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома. Часто в разлуке со своими детьми, внуками. Но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни», – сказал президент. Ранее российский лидер заявил, что период нерабочих дней завершается 12 мая.

Сегодняшнее обращение Владимира Путина к россиянам стало седьмым с начала пандемии. В ходе первого выступления 25 марта президент объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Во втором выступлении 2 апреля глава государства продлил этот режим до конца месяца. В ходе третьего обращения к согражданам 8 апреля Путин объявил о мерах поддержки медиков и пострадавших от последствий коронавируса отраслей, а также заявил, что Россия победит COVID-19 вслед за половцами и печенегами. В обращении 15 апреля президент говорил о поддержке предпринимателей. В ходе поздравления россиян с Пасхой 19 апреля Владимир Путин сообщил, что ситуация с эпидемией коронавируса находится «под полным контролем» и заявил о «здоровой, сильной экономике». В последнем обращении 28 апреля Путин продлил нерабочие дни в России до 11 мая.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 221 344 случая заболевания коронавирусом, 11 656 зараженных выявлены за последние сутки.