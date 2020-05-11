Мангалы, мусор и вырубка яблонь: за что можно поплатиться на собственной даче

Можно ли делать все, что захочется на своем участке? Многие думают, что да. Но ответ неверный. Есть много ограничений. За что вас могут оштрафовать, рассказывает юрист Полина Тришина.

Шашлык на природе

– Мангал на своем участке нельзя устанавливать там, где захочется владельцу. Есть строгие правила: не ближе 5-7 м от всех строений; в радиусе 2 м не должно быть легковоспламеняющихся предметов, материалов, а в 10 м – ни мусора, ни сухой растительности. Рядом – средства тушения (хотя бы ведро с 10 л воды). Над мангалом не должно быть веток деревьев, а под ним – забетонированная площадка. А если ветер сильнее 10 м/с – вообще разводить огонь нельзя.

Штраф: от 2 до 3 тыс (ст. 20.4 КоАП), до 4 тыс. (приказ МЧС РФ № 26 от 26.01.2016, где определен порядок использования открытого огня).

Что еще нельзя. Жечь костры и жарить мясо в любых местах – штраф от 1 до 3 тыс руб. (ст. 8.32 КоАП). Усугубить сумму штрафа может введенный особый противопожарный режим, который в этом году объявлен в начале апреля (до 5 тыс. руб). Нельзя жарить мясо в гаражных кооперативах и в жилых дворах: см. ФЗ № 69 от 21.12.1994 г.

Вырубил яблоню? Ответишь?

– На самом деле, яблони, другие плодовые деревья вырубать на своем участке можно без ограничений. А вот вырубить дерево, относящееся к лесным насаждениям скорее всего будет нельзя. В некоторых местностях все деревья стоят на учете. Я не шучу: мне рассказывали люди, что к ним приходили с вопросом о вырубке, и при них открывали карту, где на землях СНТ показаны все деревья крупные.

Получить разрешение на удаление здорового (в смысле не больного) дерева сложнее, нежели для сухостойного или пораженного какой-либо болезнью. Кроме того, тут масса нюансов: к примеру, вы посадили сосну. Думаете, она ваша? Если сажали сами – сохраняйте чек. Если же сосна «всегда росла сама» она не ваша, она – государственная, и для ее удаления требуется разрешение, получить которое можно в местной администрации.

К тому же, в ряде регионов работают свои правила. Был прецедент: житель Краснодарского края получил 1,5 года условно за то, что вырубил несколько лиан и деревьев на своем участке: с 2013-го в крае утвержден перечень древесных пород, которые не относятся к краснокнижным, но при этом для их вырубки надо получить разрешение. В том числе и для вырубки на личных участках.

Законодательство в этом вопросе очень сложное, и прежде, чем вырубать на участке ненужные насаждения, лучше уточните – какие правила действуют в вашем регионе.

Соседний лесок – твоя забота

– Если ваш участок примыкает к лесу, не стоит рассматривать его как источник бесплатных дров, растений для своего сада или место свалки мусора. А вот заботиться, чтобы вглубь вашего участка от леса была расчищена полоса на 10 м от сухой травы, валежника, прочего горючего мусора, вы должны. Это для противопожарной безопасности. Отдельное наказание тем, кто выводит в лес канализацию. Особые наказания – за сжигаемую весной сухую траву, в том числе на своем участке.

Штрафы. По вырубкам – от 2 до 4 тыс (ст.8.28 КоАП). При крупной вырубке (т.е. если вы нарубили на 50 тыс руб.) – это уже уголовная ответственность (ст. 260, ч. 2 и 3 УК РФ) – до 500 тыс руб. штрафа, но могут привлечь к обязательным работам или даже посадить на срок до 2 лет. За загрязнение лесов – от 2 до 3,5 тыс. руб. (ст. 8.31. КоАП).

Чтобы понять, сколько кубометров древесины нужно вырубить, чтобы ее стоимость стала достаточной для привлечения вас к уголовной или административной ответственности, рекомендуем ознакомиться с таксами для исчисления размера вреда, причиненного лесным насаждениям, заготовка древесины которых не допускается (Приложение к постановлению правительства РФ от 29.12.2018г. № 1730).

Мусорить – только в правильных местах

– Нельзя закапывать на своем участке отходы – стекло, полиэтилен, металл и т.д. Так же нельзя сжигать бытовые отходы. Не приветствует закон и «плюшкиных» – если ваш участок захламлен строительным мусором и другими вещами по принципу «а вдруг понадобятся», это нарушение (ст. 85 Земельного кодекса). Так же, как если участок выделен под огородничество или садоводство, а вы залили землю бетоном или засыпали ее песком.

Конечно, тут нужно разграничивать нарушения: захламление, которое ведет к ухудшению противопожарного состояния участка и нецелевое использование (например, разведение собак, коз, лошадей на участке для ИЖС запрещено). Важны и нюансы – бетонирование или застройка всей площади участка, или его части...

Штрафы. За порчу земель – от 1 до 5 тыс. руб. (ст.8.6 КоАП), За закопанные отходы – от 2 до 3,5 тыс. руб. (ст. 8.31, ч.2 КоАП).

Что еще:

* За сорняки – если они перебираются на участок соседа, и он пожалуется (до 1,5 тыс руб).

*В Подмосковье и Ленинградской обл. действует штраф за растущий на участке борщевик – от 3 до 5 тыс руб. (на уровне страны закон пока только обсуждается).

* Самозахват (в том числе сужение общей дороги и т.д.) – от 1–1,5 до 2% от кадастровой стоимости, но не менее 5 тыс. руб. (ст. 7.1 КоАП).

* Каждый дачник, объединенный в садоводе товарищество, участвует в оплате штрафов, которые накладываются на юрлица. СНТ часто штрафуют не только за несвоевременную сдачу отчетности, но и за отсутствие договора на вывоз ТКО, за мусор на контейнерной площадке и неубранную прилегающую к забору территорию.

Миф

– В последнее время появились истории про то, что якобы нельзя сажать картофель из своих семян. Это не так. Действительно, есть такая статья в КоАП – ст.10.12. Но она не касается физлиц, граждан, выращивающих картофель для собственных нужд. Роспотребназдор даже был вынужден выпустить специальное разъяснение, поскольку миф оказался живуч.

Что готовится

Недавно Павел Крашенинников, глава комитета ГД по госстроительству и законодательству, объявил: проект поправок в ГК о регулировании отношений с соседями по даче, о котором говорили уже несколько лет, готов и передан на обсуждение. До принятия пока, видимо, далеко. Но вот что предлагают депутаты.

– Нельзя возводить канализационные сооружения, приводящие к загрязнению соседнего участка;

– Нельзя строить колодец так, чтобы соседний участок оказался без воды;

– Нельзя сажать растения, которые ухудшат положение соседей;

– Сосед вправе требовать сноса здания на другом участке, если оно ему мешает (т.е. если возведенное строение оказывается слишком большой высоты и погружает участок соседа в вечную тень);

– Соседи обязаны терпеть запахи, дым, копоть, шумы, вибрацию, доносящиеся с чужого участка. Но лишь в том случае, если это не влияет на использование их участка, не нарушает нормативы и не выходит за принятые пределы;

– Плоды, упавшие на соседний участок, принадлежат его владельцу. Или соседи договариваются полюбовно.

Новое – хорошо забытое старое

Наверное, единственным человеком на Земле, у которого не было соседей, был Маленький Принц Сент-Экзюпери. Поэтому вопросами соусществования с соседями человечество было озабочено буквально с первых дней своего существования.

Еще в 451-450-м году до нашей эры) был создан Закон 12 Таблиц – кодификация государственного закона от народа в Древнем Риме. Там, как это ни покажется странным, было все, что сегодня предлагают нам депутаты. Вот некоторые выдержки из них, убедитесь сами.

1. Фест, De verborum significatu, 4: Обход, [т. е. незастроенное место] вокруг здания, должен быть шириною два с половиной фута.

2. Гай, I, 13, D., X, 1: Нужно заметить, что при иске о размежевании границ необходимо соблюдать указание закона [XII таблиц], установленное как бы по примеру следующего законодательного распоряжения, которое, как говорят, было проведено в Афинах Солоном: если вдоль соседнего участка выкапывался ров, то нельзя было переступать границы, если [ставить] забор, то нужно отступать [от соседнего участка] на один фут, если — дом для жилья, то отступить на два фута, если копают яму или могилу, отступить настолько, насколько глубоко выкопана яма, если колодец — отступить на 6 футов, если сажают оливу или смоковницу, отступить от соседнего участка на девять футов, а прочие деревья — на 5 футов.

3. Плиний, Естественная история, 19, 4, 50: В XII таблицах не употреблялось совершенно слово «хутор» [villa], а для обозначения его [пользовались] часто словом hortus [отгороженное место], [придавая этому значение] отцовского имущества.

4. Цицерон, О законах, I, 21, 55: XII таблиц запрещали приобретение по давности межи шириною в 5 футов.

5. Цицерон, О законах, I, 21, 55: Согласно постановлению XII таблиц, когда возникает спор о границах, то мы производим размежевание с участием 3 посредников.

6. Гай, I, 8, D., VIII, 3: По закону XII таблиц ширина дороги по прямому направлению определялась в 8 футов, а на поворотах — в 16 футов.

7. Пусть [собственники придорожных участков] огораживают дорогу, если они не убивают ее камнем, пусть едут на вьючном животном, где пожелают.

8а. Если дождевая вода причиняет вред…

8б. Павел, I, 5, D., XLIII, 8: Если протекающий по общественной земле ручей или водопровод причинял ущерб частному владению, то собственнику [последнего] давался иск на основании закона XII таблиц о возмещении убытков.

9а. Ульпиан, I, 1, § 8, D., XLIII, 27: Закон XII таблиц приказывал принимать меры к тому, чтобы деревья на высоте 15 футов кругом подрезались для того, чтобы их тень не причиняла вреда соседнему участку.

9б. Помпоний, I, 2, D., XLIII, 27: Если дерево с соседнего участка склонилось ветром на твой участок, ты на основании закона XII таблиц можешь предъявить иск об уборке его.

10. Плиний, Естественная история, XVI, 5, 15: Законом XII таблиц разрешалось собирать желуди, падающие с соседнего участка.