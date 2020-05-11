Эксперт установил, что массовое убийство животных в Якутске было жестоким

Убитые в марте собаки из якутского пункта передержки бездомных животных были умерщвлены крайне негуманным способом.

Об этом свидетельствует соответствующее заключение ведущего российсого эксперта в области ветеринарной анестезиологии Евгения Корнюшенкова, пишет «Интерфакс».

В январе стало известно о массовой гибели кошек и собак в Якутске, которых оставили умирать на 60-градусном морозе в новогодние праздники в пункте передержки безнадзорных животных. Спустя два месяца более 200 выживших питомцев были найдены мертвыми.

После появления на днях новых данных прокуратуры Якутска, согласно которым убийство зверей было совершено при помощи двух препаратов, центр защиты прав животных «ВИТА» обратился к главе Анестезиологического ветеринарного общества России Евгению Корнюшенкову с просьбой описать их действие. В ответе анестезиолога говорится, что гибель животных была жестокой. Судя по заключению специалиста, собаки мучительно умирали от удушья.

По словам зоозащитников, полицию не заинтересовал этот факт. На прошлой неделе стало известно, что в возбуждении уголовного дела было отказано, а материалы переданы в районную прокуратуру для проведения проверки обоснованности решения.

Центр «ВИТА» обратился в районную прокуратуру с просьбой направить материалы на доследование в связи с вновь открывшимися обстоятельствами и привлечь к уголовной ответственности лиц, организовавших жестокое умерщвление зверей, сообщила глава центра Ирина Новожилова.

Зоозащитники настаивают на возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

Напомним, 1 января этого года в России вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. В ряде регионов указывают на то, что средств на его реализацию не хватает.