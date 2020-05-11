Адвокат Анатолия Быкова рассказал об апелляции на его арест

Защита обжаловала арест бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова.

Об этом сообщил его адвокат Алексей Прохоров, передает РБК.

«Сегодня утром почтой отправлена апелляционная жалоба в суд первой инстанции, поскольку жалоба подается в Красноярский краевой суд через суд, принявший обжалуемое решение», — рассказал юрист. По словам Прохорова, обычно письмо доходит в течение одного-двух дней.

Анатолия Быкова подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьей 17 УК РСФСР («Соучастие в преступлении») и пунктами «з», «н» статьи 102 УК РСФСР («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору»). О задержании бизнесмена стало известно 7 мая. В пятницу, 8 мая, предприниматель был арестован до 4 июля.

По данным СК, у Быкова имелся конфликт с Кириллом Войтенко и Александром Наумовым из-за распределения доходов организованной преступной группировки (ОПГ), членами которой все они являлись. В июле 1994 года Войтенко и Наумов были убиты.

В ведомстве отметили, что организовать убийство Быков поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову, которого позднее приговорили к 13 годам лишения свободы. Именно он дал показания на бизнесмена.