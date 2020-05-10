В России число больных коронавирусом превысило 200 тысяч, почти 2 тысячи погибли

На территории Российской Федерации за сутки выявлены 11 012 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. Из них на Москву пришлись 5 551 заболевший, 1 133 — на Московскую область, 414 — на Санкт-Петербругр и 262 на Нижегородскую область. Об этом сообщает оперативный штаб при правительстве.

Таким образом количество заболевших COVID-19 в стране превысило отметку в 200 тысяч, составив 209 688 случаев. В общем по стране половина (109 740) больных также приходится на Москву.

При этом за сутки в РФ умерли ещё 88 зараженных коронавирусом пациентов. Общее число смертей на сегодня составляет 1 915 случаев. Число выздоровевших — 34 306 (за день возросло на 2 390 человек).