СМИ сообщают о задержании участников акции КПРФ в Москве

Акция КПРФ в честь Дня Победы была разогнана полицией, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается, инцидент произошел в Москве на Пушкинской площади. Участники мероприятия были задержаны под предлогом нарушения условий самоизоляции и несоблюдения социального дистанцирования.

«На Пушкинской площади задержано порядка 12 человек», — приводит агентство слова источника в правоохранительных органах. По его данным, в отношении них принимается решение о привлечении к административной ответственности.

Дополнение. Как сообщает московское отделение КПРФ, во время акции были задержаны депутаты Мосгордумы от партии Николай Зубрилин, Павел Тарасов, Виктор Максимов и Олег Шереметьев. Кроме того, в автозаки поместили и их помощников. «Депутаты-коммунисты вышли в город со знаменами Победы, чтобы отметить наш общий праздник», — говорится в сообщении партии.

В акции также принял участие депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

В День Победы в центре города задержаны депутаты Мосгордумы от КПРФ Николай Зубрилин, Павел Тарасов, Виктор Максимов, Олег Шереметьев, а также помощники депутатов.



Депутаты-коммунисты вышли в город со знаменами Победы, чтобы отметить наш общий праздник. pic.twitter.com/CfKG0nAUCZ — МГК КПРФ (@moskprf) May 9, 2020

Напомним, что режим самоизоляции был продлен до 31 мая. «Открытые медиа» также сообщали со ссылкой на источники, что в мэрии не планируют снимать ограничения как минимум до 15 июня.