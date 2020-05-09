Российские знаменитости и пользователи Сети создали совместный клип ко Дню Победы

К 75-летию Победы российский боец Сергей Харитонов, певец Владимир Левкин, известные люди искусства, блогеры и дети поддержали трогательный челлендж. Его участники зачитали строки стихотворения поэтессы из Екатеринбурга, посвященные павшим воинам.

Инклюзивная благотворительная организации «Время» и информационный проект «С Чего начинается Родина» провели народный челлендж. Его поддержали певец Владимир Левкин с дочкой Никой; актер и певец, победитель шоу «Голос» Петр Захаров; Константин Ермаков, чемпион России по кикбоксингу и рукопашному бою Сергей Харитонов; латвийская певица Лиене Грейфане, юный блогер Полина Айнутдинова, певец Герман Грач, шоумен Степан Меньшиков, молдавский исполнитель Максим Завидия и даже BABA YAGA.

Участники проекта прочитали строки из стихотворения «Солдаты» поэтессы Ксении Оевской- Штейнгаус, обращенные к погибшим в Великой Отечественной Войне.

Проникновенными строками звезды почтили память павших защитников родины, отдали дань уважения Великой Победе, что досталась ценой десятков миллионов жизней. «Этот проект объединил артистов, спортсменов, общественных деятелей, детей и простых людей, тем самым показав, что мы едины. И эта Победа всегда должна быть в сердце каждого из нас», — подчеркнула организатор Екатерина Каледа.

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