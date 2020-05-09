Гидрометцентр прогнозирует сильное затяжное похолодание, начиная с 13 мая

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в среду в Москве начнется сильное похолодание. Днем температура будет подниматься не выше 9-14°C, а по ночам опустится до 4-5°C.

«12 мая будет достаточно необычным днем. Сначала теплые воздушные массы принесут в Москву хорошую, летнюю погоду, температура поднимется до плюс 26 градусов. А во второй половине дня воздушные потоки сменятся на северные. И уже на следующий день температура опустится на 10–12 градусов», — приводит его слова РБК.

Вильфанд пояснил, что после похолодания, которое продержится как минимум несколько дней, «мы вернемся в апрель».