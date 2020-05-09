Где нужно носить маски и версия избиения Кашина от "России 24". Главное к утру 9 мая

Защитные маски москвичам нужно будет носить не только в магазинах и транспорте, но и на улице. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова в эфире «России-1». В случае несоблюдения нормы жителей столицы оштрафуют на сумму от 4 до 5 тысяч рублей: «Общественное место — это все, за исключением вашей квартиры или рабочего кабинета», — пояснила она.

При этом на сайте Роспотребнадзора появилась рекомендация региональным властям не отменять масочные режимы вместе с карантинными мерами. На всех этапах выхода из карантина самоизоляцию, по мнению экспертов ведомства, необходимо сохранять людям из групп риска, а те, кто может работать из дома, должны будут продолжать делать это, если это не несет рисков для их работодателя.

Несмотря на отмену парада Победы, в связи с этой датой в Москве все же перекроют часть улиц. В Twitter департамента транспорта столицы пояснили, что 9 мая на автомобиле нельзя будет проехать от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского, а также будут перекрыты Университетская площадь и проезд от улицы Олимпийская деревня до Мичуринского проспекта.

Завтра некоторые улицы будут перекрыты в связи с праздничными мероприятиями. Пожалуйста, учтите это при планировании своего маршрута. pic.twitter.com/b6tBBrUph6 — Московский транспорт (@DtRoad) May 8, 2020

Коронавирус нашли у учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер и журналиста телеканала «Дождь» Павла Лобкова. Об этом они оба сообщили на своих страницах в Facebook. Федермессер была госпитализирована в Коммунарку с начальной стадией пневмонии. Лобков пояснил, что оформил больничный и в соответствии с решением главного редактора не будет выходить в эфир.

Служащий телеканала «Россия 24» Эдуард Петров в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» блогера Владимира Соловьева объяснил избиение Олега Кашина словами: «Че-то взял и забыл вернуть, видимо — потом по голове получил». При этом Петров отметил, что нападения происходят только на журналистов, которые берут взятки: «У меня работа такая — будут угрожать всегда. Если ты деньги не взял, тебе бояться нечего. Взял бабки — надо бояться, конечно». Отметим, что в причастности к организации нападения обвиняли экс-губернатора Псковской области, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.