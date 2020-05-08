В Башкирии нашли тело девятилетнего мальчика, пропавшего более двух недель назад

В Гафурийском районе Башкирии обнаружили мертвым девятилетнего Рустама Ишкулова, поиски которого велись 16 дней.

Об этом сообщает агентство «Башинформ».

«Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», – написали волонтеры организации «Лиза Алерт. Башкортостан», которые занимались поисками пропавшего.

Об исчезновении ребенка стало известно около двух недель назад. Сообщалось, что мальчик гостил вместе с родителями у своего деда в селе Нижний Ташбукан Гафурийского района. В какой-то момент он ушел в неизвестном направлении. Ребенка искали волонтеры, сотрудники правоохранительных органов, местные жители и родственники. Стерлитамакский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Причину смерти мальчика устанавливают эксперты. Правоохранители проводят оперативные мероприятия и выясняют детали произошедшего.