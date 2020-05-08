Собянин сообщил, что столичные ветераны получат в подарок к 9 мая планшеты

Московским ветеранам обещали выдать планшеты с фильмами о войне и возможностью посмотреть трансляцию парада Победы.

«Накануне Дня Победы инвалиды и участники войны получат особый подарок – планшет с функцией голосового управления, на котором записаны любимые фильмы и песни о войне и трансляция парада Победы», – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

Столичный градоначальник напомнил, что акция «Бессмертный полк» в 2020 году пройдет онлайн. В 19:00 9 мая эфиры теле- и радиоканалов будут прерваны минутой молчания, позже будет проведен праздничный салют. «Но, к сожалению, в этом году он состоится только для того, чтобы транслировать его по телевидению. Смотровые площадки будут закрыты. Слишком большая опасность заражения при столпотворении людей», – подчеркнул Собянин.

Отмечается, что цветы к военным мемориалам и могилам фронтовиков по заявкам ветеранов возложат волонтеры. В магазинах, аптеках, АЗС и других работающих точках будут раздавать георгиевские ленточки.