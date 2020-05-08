Силовики могут получить право вскрывать машины "для обеспечения безопасности"

Кабмин одобрил законопроект об изменениях в ФЗ «О полиции», разрешающий правоохранителям проникать в автомобили.

Соответствующая информация опубликована на сайте российского правительства. Вскоре законопроект будет внесен в Госдуму.

В документе предлагается, среди прочего, разрешить сотрудникам правоохранительных органов «обозначать доступными средствами, в том числе визуальными» место проведения публичных массовых мероприятий. Полицейские смогут временно ограждать указанные места и объекты.

Также законопроект предполагает, что полиция будет наделена правом вскрывать автомобили и проникать в них, в частности, для спасения жизни людей, предотвращения преступлений либо «для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях».

При этом отмечается, что «сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства», если это было сделано на законных основаниях.

Кроме того, поправки предусматривают право полиции оцеплять территории, жилые помещения, строения и другие объекты. Поясняется, что в границах оцепления силовики смогут «осуществлять личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ» и осматривать транспортные средства.

Наконец, документ предлагает предоставить силовикам право открывать огонь при попытке задерживаемого не только прикоснуться к его оружию (как говорится в действующем законе), но и «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».