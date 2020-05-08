Роман Вильфанд рассказал о возможной засухе в Крыму и Краснодарском крае

Из-за дефицита осадков в нескольких российских регионах сложились условия для угрожающей урожаям почвенной засухи.

Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Он уточнил, что в зоне риска находятся, в частности, Краснодарский край и Крым. «Мало осадков выпало в Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Липецкой, Курской, Белгородской областях, всего 35% от нормы. Дефицит заметный, особенно хорошо он прослеживается в Южном федеральном округе», – отметил Вильфанд. По его мнению, ситуацию может исправить дождливый май.

Согласно сведениям метеорологов, в апреле в Астраханской области выпало всего 5 мм осадков, то есть 26% от месячной нормы. В Крыму осадков зарегистрировано еще меньше – 25% от нормы.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, аномально теплая погода в ближайшие дни установится на Урале и в Западной Сибири. В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях будет более 25 градусов, что на 7–10 градусов выше нормы. В Омской и Томской областях столбики термометров приблизятся к отметке в 30 градусов.

В Москве сегодня, 8 мая, ожидается до 16 градусов тепла, будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5–10 метров в секунду.