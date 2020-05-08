Причины не переезжать в США и освящать ядерное оружие: главное к утру 8 мая

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает, что необходимо освящать ядерное оружие.

«Мы освящаем все предметы, которыми пользуется человек: и дом, и даже одежду, и автомобили. А ядерное оружие – это вообще такое замечательное изобретение. Благодаря этому оружию Россия до сих пор существует», – приводит «Интерфакс» выдержки из интервью священника газете «Токио симбун». При этом Смирнов отметил, что ядерное оружие является оружием мира, подчеркнув, что Россия, в отличие от США, «никогда его не использует и не хочет использовать».

Вслед за Москвой до конца мая действующие ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса продлило Подмосковье. Число жертв COVID-19 в столице между тем увеличилось с 905 до 956. Согласно последним данным, в Москве выявлено 92 676 случаев заболевания, выздоровели 9227 инфицированных.

В Петербурге полицейские установили личность женщины, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле; ей оказалась 27-летняя мать двоих детей. По словам женщины, она сделала это нечаянно. Ее привлекли к административной ответственности, передает «РИА Новости».

В Якутии выявили 34 новых случая заражения коронавирусом среди студентов Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу региона Айсена Николаева. Общее число инфицированных студентов СВФУ составляет 64.

Основатель Telegram Павел Дуров перечислил причины, по которым, по его мнению, не стоит переезжать в США, передает РБК. Среди них – высокие налоги, недоступное здравоохранение, жесткое законодательство, а также недостаточно качественное среднее образование.