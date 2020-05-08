Постояльцев домов престарелых и приютов предлагают переселить в гостиницы

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать возможность дополнительной помощи гражданам на фоне пандемии.

Об этом говорится в поручениях вице-премьера Минтруду и Минфину, передает «Интерфакс». В соответствующем документе указано, что оба министерства совместно с заинтересованными органами власти должны до 15 мая представить предложения о дополнительных мерах поддержки граждан в период распространения COVID-19. В них входит, в частности, обеспечение многодетных семьей средствами индивидуальной защиты, к которым относятся медицинские маски, продуктовые наборы, а также технические средства «для поддержки обучения детей в дистанционном режиме».

Кроме того, поручения предполагают возможность дополнительной поддержки семей с детьми, в случае если кто-то из родителей потерял работу или если доход на одного человека упал ниже прожиточного минимума. Также предлагается поддержать семьи, в которых есть инвалиды.

Помимо этого, главам регионов поручено рассмотреть возможность размещения в гостиницах и пансионатах людей, живущих в приютах и домах престарелых.

Минздраву и МВД предписано подумать об облегчении на период пандемии выписывания для детей с паллиативным статусом наркотических средств и психотропных веществ.

Подчеркивается, что социальную поддержку важно оказывать не по месту прописки, а по месту фактического пребывания.

Накануне, 7 мая, мэр Москвы Сергей Собянин продлил до конца мая действующие ограничения для борьбы с распространением коронавируса. Также ограничительные меры продлены в Подмосковье.