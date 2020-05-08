Оренбургского священника обвинили в сексуальных преступлениях против троих детей

В Оренбургской области по делу о сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних арестован иеромонах.

Как пишет «Урал. МБХ медиа» со ссылкой на старшего помощника руководителя СКР по Оренбургской области Анжелику Линькову, речь идет об иеромонахе Клименте (Кораблеве) из села Заглядино Асекеевского района. Сообщается, что священнослужителя отправили в СИЗО на два месяца. Сам он отказался дать показания и не признал вину.

Судя по информации на сайте Бузулукской епархии, иеромонах Климент «от 02 мая 2020 года запрещен в священнослужении на время ведения следствия и полного выяснения обстоятельств случившегося».

По какой именно статье возбуждено уголовное дело, не уточняется. Согласно предварительным данным, 40-летний Кораблев совершил преступление в отношении троих детей.