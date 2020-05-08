Мурашко заявил, что ЕГЭ необходимо перенести на "август-сентябрь"

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, проводить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в июне, как это планирует сделать Минпросвещения, на сегодняшний день небезопасно. Он заявил, что в июне он точно не состоится, а, вероятно, будет перенесен на конец лета или даже на начало осени.

«На июнь точно ориентироваться нельзя, если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь. Не буду какие-то конкретные даты называть, но ближайшие два месяца, май-июнь, рассматривать точно не надо», — приводит его слова РИА Новости.

Ирина Прохорова: "Нам следует осознать всю глубину драмы нашего образования" ("Не бывает абстрактно хорошего или плохого образования. Образование привязано и к рынку труда, и к типу общества, в котором это образование существует")

Напомним, что приемная кампания в вузах традиционно проходит в период с июля по август.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что из-за пандемии может быть отменено ОГЭ (итоговый экзамен для 9-ого класса), но ЕГЭ состоится, причем на сроках приема абитуриентов в вузы. По его словам, этот вопрос прорабатывается совместно с представителями Минобрнауки.

В начале апреля депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин также предлагал и вовсе отказаться от проведения ЕГЭ в условиях эпидемии.