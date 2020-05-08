Мэрия раздаст бесплатные маски москвичам, пользующимся сопровождением в метро

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в столичном метро жителям, которые пользуются услугами соцслужбы метрополитена, защитные маски и перчатки будут выдавать бесплатно.

Как он отметил в Telegram-канале департамента транспорта Москвы, сюда входят «пожилые люди», граждане с инвалидностью, а также многодетные семьи: «Для тех, кто пользуется социальной службой московского метро — Центром обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), мы будем бесплатно выдавать маски и перчатки», — пояснил чиновник, подчеркнув, что средства индивидуальной защиты будут выдаваться только в том случае, если у жителей их не будет «с собой».

Центр обеспечения мобильности пассажиров обеспечивает сопровождение граждан в метро. Чтобы воспользоваться его услугами, необходимо подать заявку заранее.

Напомним, что указом мэра Москвы Сергея Собянина с 12 мая в городе объявлен масочно-перчаточный режим. Как пояснили в мэрии, тех, кто будет посещать магазины и рабочее место без маски или без перчаток оштрафуют на 4 тысячи рублей, а тех, кто не использует их в общественном транспорте и в такси, ждет штраф в 5 тысяч.

Также штрафовать будут всех, кто не сможет убедить полицейского на улице, что они отошли от своего дома не слишком далеко. Чтобы сделать это в мэрии рекомендовали носить с собой паспорт, его копию или фотографию, а также договор аренды или документы, подтверждающие владение собственностью, если москвич живет не по месту прописки.