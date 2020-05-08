В 2020-м лесные пожары в РФ могут стать самыми сильными за прошедшие десятилетия

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), площадь лесных пожаров в России в этом году уже превысила 4 млн га.

«В середине апреля этот показатель достиг своих максимальных значений для данного периода за все время наблюдений. Пожарная статистика неутешительна – уже с начала года показатели были примерно в 2,5 раза выше средних значений», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы WWF. По мнению сотрудников фонда, уже сейчас следует принимать срочные меры, иначе масштабы пожаров и их последствия могут стать самыми значительными для России за последние десятилетия.

Представители WWF считают, что главной причиной лесных пожаров чаще всего становится неосторожное обращение с огнем. В качестве решения проблемы специалисты видят полный запрет на любое выжигание сухой травы, включая профилактическое, а также на огневую очистку лесосек.

Отмечается, что лесные пожары в РФ охватывают каждый год в среднем 10 млн га, в прошлом году эта цифра составила 16,5 млн га. «Эксперты считают, что количество и площадь лесных пожаров в России будет расти, так как длительные периоды жары и засухи будут случаться чаще», – подчеркивается в сообщении WWF.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об угрозе засухи в ряде российских регионов из-за аномально малого количества осадков в апреле.