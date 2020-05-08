В Ростове-на-Дону братскую могилу закатали в асфальт

Министерство обороны не хочет восстанавливать мемориал на братской могиле советских воинов, разрушенный командованием военного училища 42 года назад.

19 октября 2019 года в Ворошиловском районном суде города Ростова-на-Дону произошло беспрецедентное событие. Судья Наталья Калашникова вынесла решение по делу о понуждении Министерства обороны РФ увековечить память погибших при защите Отечества. Именно так и было написано в иске военного прокурора ростовского гарнизона — «о понуждении».

44 года назад по приказу руководства Ростовского высшего военного командно-инженерного училища был снесён мемориал, установленный на месте гибели тысяч советских военнопленных. Памятник разрушили, а братскую могилу закатали в асфальт. Пять лет назад губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал в прямом эфире телеканала Дон-ТР, что мемориал будет восстановлен. Но и по сей день на братской могиле за глухим забором учебного центра Минобороны (он занял корпуса и территорию военного училища, закрытого в 2011 году) — стоянка военной техники.

— Маленькое кладбище утопало в зелени и цветах. А монумент на нём был установлен колоссальный: постамент выше человеческого роста и фигуры солдат в полный рост. 14 февраля в День освобождения Ростова от фашистов тут всегда проходил митинг, курсанты нашего РАУ принимали здесь присягу. Это было очень посещаемое место, вход сюда всегда был открыт, — рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Александр Карпенко.

Александр Захарович закончил Ростовское артиллерийское училище (РАУ) в июне 1941-го, за несколько недель до войны, и был отправлен на западную границу. В воскресенье 22 июня лейтенант Карпенко, замкомандира батареи, собирался отметить с новыми товарищами своё двадцатилетие. Успел даже приготовиться к мальчишнику: снеди всякой накупил…

Судьба распорядилась иначе. Фронтовик Карпенко после войны 20 лет преподавал в ростовском военном училище и отлично помнит всё, что связанно с этим местом. Когда в феврале 1943 года Ростов освободили, в концлагере «Рез.лазарет № 192», куда немцы свозили раненных пленных, ещё были оставшиеся в живых. Они-то и рассказали обо всём, что здесь происходило. Потом это много раз пересказывали выступающие на митингах у мемориала, об этом можно прочитать и в архивных документах, в книгах.

— Перед митингами в честь Дня освобождения Ростова к мемориалу привозили все собранное на территории концлагеря: искореженную алюминиевую посуду, обрывки обмундирования и амуниции, — рассказывает гвардии полковник Карпенко. — Мне больше всего запомнилась большая деревянная бочка на двух колесах с двумя длиннющими оглоблями. В эту бричку запрягали по 15-20 человек пленных, которые ещё могли передвигаться, и гнали к ручью Безымянному. Но воду привозили редко, зато давали солёную рыбу — увеличивали смертность раненых от жажды, чтоб, значит, боеприпасы не тратить. Расстреливали мало — я потом видел «расстрельную стену». Люди сами умирали от болезней, голода и холода — они спали на полу в полуразрушенном здании без окон. Тела умерших скидывали в широкие рвы вдоль забора, метров по 50 длиной. Все водопроводные и канализационные колодцы были забиты мёртвыми…

В нашей беседе 99-летний ветеран назвал то, что сделало с братскими могилами и мемориалом в 1976 году тогдашнее командование училища (а политотдел, видимо, не стал ему перечить), «непристойным» поступком. По его словам, этот маленький клочок земли (а у училища, надо отметить, была и осталась огромная территория) военное ведомство просто «прихватило» под стоянку учебных военных машин. Товарищи генералы и офицеры плохо ухаживали за памятником, ему уже требовался ремонт, вот они и решили его просто снести. А место Памяти и Скорби обнести высоченным забором. Когда сюда приходят ветераны со школьниками, их не пускают на территорию, так что цветы можно возложить только к этому самому забору.

Активистам клуба ветеранов и молодёжи "Патриот" пришлось возложить цветы к стене, за которой находится братская могила // Фото: личный архив активиста клуба "Патриот" Александра Стасюка

Сколько писем было написано во все инстанции, больше всего, конечно, в Министерство обороны!Пока, наконец, активисты «Поискового Движения России» не обратились к депутату Государственной думы Николаю Коломейцеву, а тот направил депутатский запрос в военную прокуратуру. Она-то и установила ещё раз, что известно уже 77 лет: «на современной территории войсковой части 41767 в 1942-1943 годах в период оккупации располагался немецкий "Рез.лазарет № 192", в который из ближайших концлагерей доставлялись больные и тяжелораненые советские военнопленные».

Суд обязал Министерство обороны РФ «в срок до 9 мая 2020 года увековечить память погибших при защите Отечества путем благоустройства воинского захоронения с учетным номером 61-1457 – братской могилы (рва) умерших в плену, а так же расстрелянных немецкими оккупантами советских военнопленных, установить мемориальное сооружение в месте захоронения, обеспечить выполнение мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству указанного воинского захоронения и мемориального сооружения».

Министерство обороны это судебное решение не выполнило: на воинском захоронении на костях погибших защитников Отечества за высоченным глухим забором по-прежнему стоит учебная техника. За другим забором — сразу за КПП воинской части в 70 метрах от захоронения — установлен маленький памятник, какие обычно ставят почившим родственникам на кладбище. Получить разрешение пройти через КПП и возложить цветы к памятнику можно будет в День Победы и в День освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков. Так написано в ответе Минобороны, полученном активистом «Поискового Движения России» Игорем Шмыгалем.

Вместо благоустройства воинского захоронения Минобороны поставило скромный памятник в другом месте

Министерство обороны России свои рубежи не сдаёт. Как же мало оно изменилось за четыре десятилетия, прошедшие с того дня, когда был снесён мемориал павшим…

Анна Лебедева,

Ростов-на-Дону