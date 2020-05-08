9 мая в онлайне: самые пронзительные проекты к празднику

Это 9 мая станет необычным — мы будем вспоминать подвиг предков дома, «Бессмертный полк» также пройдет в режиме онлайн. Sobesednik.ru подготовил подборку мероприятий, на которые стоит обратить внимание.

Анимационные ролики по «Детской книге войны». Это проект АИФ — спустя 5 лет после выхода детских дневников войны их герои появляются на экране, рассказывая свои подлинные истории доступным языком документальной анимации. «Детская книга войны» — сборник дневников тех, кому в те годы было от 9 до 17. Из 35 текстов, которые вошли в книгу, именно 10 войдут в проект этого года. Фильмы, в которых герои «Детской книги войны» становятся персонажами рисованных роликов, будут появляться на странице проекта. Так, современный зритель может через живые картины анимированной документалистики смогут осознать травмирующий опыт детей, которые вели свои дневники под пулями в гетто и концлагерях, во время блокады Ленинграда и битвы за Сталинград.

Неизвестный Берлин. Еврейский музей и центр толерантности подготовил выставку и онлайн-платформу «Неизвестный Берлин. Май 1945 года». Проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Онлайн можно будет увидеть более 50 ранее не публиковавшихся фотографий Берлина весны-лета 1945 года; авторы снимков – фронтовой оператор Илья Аронс и юный Валерий Гинзбург, в будущем известный оператор кино. Фотографии Берлина на онлайн-выставке будут дополнены воспоминаниями людей, которые видели город весной-летом 1945 года своими глазами, а также исторической и биографической справкой о героях выставки. Проект также представит публичную программу, в которую войдут онлайн-концерт, спектакль и экскурсии.

«Наша Победа — 75». Это проект Арт Музея (МАММ) в рамках программы «История России в фотографиях». Проект состоит из 25 фотовыставок, которые включают снимки, сделанные Дмитрием Бальтерманцем, Аркадием Шайхетом, Евгением Халдеем, Эммануилом Евзерихиным, Яковом Халипом, Георгием Петрусовым, Иваном Шагиным и многими другими. Кроме того, пользователи могут загружать на сайт «История России в фотографиях» снимки из своих семейных архивов. Кроме того, на портал загрузят видео, посвященные военным фотографам, и ролики, сделанные на основе военной кинохроники. Обновления будут появляться каждый четверг.

Лица войны: виртуальная экскурсия от парка «Зарядье». В парке «Зарядье» впервые выставка проекта #три_ в подземном музее откроется онлайн - в экспозиции картины, посвященные участникам сражений и быту мирных людей в тяжелые годы войны. Посетить выставку «Лица войны» можно будет в формате видеоэкскурсии. Центром экспозиции стали картины художника Игоря Обросова, работавшего в так называемом суровом стиле. На выставке будут представлены одни из самых известных работ живописца. Это картина «Москва. Провожая эшелоны» (2001), посвященная людям, провожающим на перроне солдат на фронт, а также «1941 год. Эвакуация» (2001), на которой изображены люди, переехавшие в годы войны из родного дома в неизвестную деревню. Работа «Рубежи под Москвой» (2001) посвящена обороне столицы в 1941–1942 годах.