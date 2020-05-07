В Трудовом кодексе пропишут гарантии при переводе на удаленную работу

Первый замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев в Госдуме рассказал о планах по трехэтапному изменению Трудового кодекса.

При этом на первом этапе важно урегулировать положение сотрудников, которых в связи с чрезвычайными обстоятельствами необходимо переводить на режим удаленной работы.

При этом ситуация может рассматриваться не только в рамках страны, города или иного населенного пункта, а даже внутри отдельного офиса. Например, если рабочее помещение затопило или арендатор потребовал фирму освободить площадь.

«При этом следует оговорить вопрос обязательного сохранения заработной платы и всех остальных прав работников», — пояснил Исаев «Парламентской газете». При этом, если сотруднику придется тратить свои ресурсы при выполнении работы, работодатель обязан будет ему их возместить.

В разработке проекта закона активно участвует Московский государственный юридический университет имени Кутафина. В планах законотворцев обсудить пункты законопроекта с профсоюзами и работодателями.