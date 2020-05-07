Беда с маршалом Победы: на памятнике Жукову после реставрации видны следы распила

Скандально-загадочный «ремонт» бронзового маршала окончился конфузом.

Предполагается, что после реставрационных работ произведение искусства должно выглядеть лучше, чем до. Но, похоже, не в случае с памятником Георгию Жукову, который был демонтирован весной при странных обстоятельствах.

Как обнаружил Sobesednik.ru, на памятнике, который все-таки вернули на законное место, остался нетронутым слой патины (зеленый налет, который образуется на бронзе), но при этом добавились глянцевые пятна, которые особенно заметны на ногах лошади. В этих местах монумент был распилен болгаркой при демонтаже.

Кроме того, изменения есть и на постаменте. С обеих сторон на граните появились прямоугольные секции с заклепками. Больше всего это похоже на места для крепления табличек.

Ранее в СМИ уже появлялись фотографии табличек для памятника Жукову с благодарностью от патриотов России: Владимира Путина, Сергея Собянина, Владимира Мединского и других.