В Санкт-Петербурге спилили скульптуру человека и кошки, посвященную самоизоляции

Власти Петербурга демонтировали символизирующий самоизоляцию памятник, самовольно установленный в Пискаревском парке.

О том, что в парке появилась металлическая конструкция, изображающая человека и кошку внутри куба, стало известно накануне, 5 мая. Автор композиции, работающий под псевдонимом Бесхвостый пес, рассказал в соцсетях, что скульптура посвящена ограничениям, принимаемым властями в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по благоустройству, работники бригады садово-паркового предприятия «Калининское» с помощью «болгарки» срезали скульптуру у основания.

«Правоохранительные органы были поставлены в известность, однако поскольку ущерба парку нанесено не было, заявление в полицию не подавалось», – пояснили в комитете. Там отметили, что не получали уведомления об установке арт-объекта.