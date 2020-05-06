В Петербурге объявили в розыск срывавшего онлайн-уроки 34-летнего видеоблогера

По мнению СК, дистанционные уроки школьников срывал 34-летний пранкер, который может находиться в одной из стран ЕС.

Мужчина объявлен в розыск, сообщается на сайте СУ СКР по Санкт-Петербургу. Отмечается, что он позиционирует себя как «стример», занимающийся трансляцией видео в режиме реального времени. «Он снимает прохождение видеоигр, а также розыгрыши (пранки), которые выкладывает на своем канале под названием "Russia Paver" на платформе YouTube», – указывается в сообщении.

По факту срыва школьных уроков 27 марта и 6 апреля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Поводом стали видеозаписи, на которых пранкер присоединялся к дистанционным занятиям петербургских школьников, представляясь сотрудником Минобразования. Злоумышленник вел себя непристойно и фактически срывал уроки.

Известно, что автором YouTube-канала Russia Paver, на который подписаны 915 000 человек, является Артур Амаев, снимающий прохождение видеоигр и розыгрыши.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что СК заявил о начале системного мониторинга умышленных нарушений в период проведения дистанционных занятий школьников.