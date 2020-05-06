"Существуют и другие опросы": Песков заявил о недоверии к "Левада-Центру"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля имеются материалы опросов, результаты которых расходятся с данными «Левада-Центра».

Комментируя статистику исследователей о падении рейтингов одобрения действий Владимира Путина на посту президента РФ, он отметил, что руководство не доверяет «Левада-Центру»: «Существуют и другие опросы, которые дают иную картину»

«Мы неоднократно уже говорили, что у них существуют разные методики, мы не склонны полностью доверять результатам этих опросов», — заявил Песков «Интерфаксу».

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что показатели одобрения деятельности Владимира Путина у россиян в марте 2020 года, по данным исследования (личное интервью) «Левада-Центра», совпали с результатами марта 2013 года, составив 63% одобряющих и 36% не одобряющих. В апреле телефонный опрос показал, что рейтинг одобрения действий президента упал до 59%, а неодобрение сократилось до 33%.