Сообщения о "чипизации планеты" в условиях пандемии признаны недостоверными

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам, где размещена информация о чипировании граждан из-за COVID-19.

Как указывается на сайте надзорного ведомства, Роскомнадзору предписано принять меры по ряду публикаций в Сети на основании части 1 статьи 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Речь идет, в частности, о сообщениях о продаже препаратов от COVID-19 из Казахстана, в которых указано, что это «мощнейшие иммуномодуляторы», которые дают «надежную защиту от китайского коронавируса». В Генпрокуратуре заверили, что эти сведения являются недостоверными.

Кроме того, прокуратура Краснодарского края обнаружила во «ВКонтакте» и на YouTube видеозапись, демонстрирующую заваренную дверь в подъезд многоквартирного дома, у одного из жильцов которого якобы выявили коронавирус. «Между тем, по информации и.о. заместителя начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю, опубликованный материал не соответствует действительности», – подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что в социальной сети «Одноклассники» и на портале YouTube столичная прокуратура обнаружила видеоролики под названием «Коронавирус. Разоблачение», «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Метка дьявола чипизация планеты | часть 1» и «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Генетическое оружие | часть 3».

«В указанных видеозаписях сообщается, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации, а также о том, что спрогнозировать распространение коронавируса можно путем нумерологических расчетов», – говорится в сообщении ведомства. Подчеркивается, что ни ВОЗ, ни российские власти не подтверждают информацию об искусственном происхождении инфекции.

По мнению Генпрокуратуры, в указанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности. В связи с этим доступ к материалам следует ограничить, а в случае появления публикаций на других ресурсах принять необходимые меры и по отношению к этим сайтам, считает ведомство.

На прошлой неделе режиссер Никита Михалков в выпуске передачи «Бесогон-ТВ» сообщил о проекте Билла Гейтса по чипированию и сокращению численности населения. «Россия 24» сняла повтор программы с эфира, после чего Михалков обвинил телеканал в цензуре и заявил о намерении прекратить с ним сотрудничество.