Граждан, сортирующих отходы, предлагают освободить от оплаты за вывоз мусора

Минприроды направило в заинтересованные ведомства проект «дорожной карты» по внедрению раздельного сбора мусора в РФ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Проект предполагает, что от НДС освободят операции по реализации вторичных ресурсов, а получившие доходы от сдачи или продажи вторсырья физлица не будут платить НДФЛ. В Минприроды считают, что таким образом граждан и бизнес можно стимулировать к раздельному сбору, транспортировке и утилизации отходов.

Также сообщается, что министерство предлагает снизить плату за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в части сортируемого мусора. Уточняется, что речь идет о возможности ввести полностью бесплатный вывоз раздельно собранных отходов.

В случае принятия проекта мусоровывозящим компаниям могут запретить смешивать обычный мусор с тем, который будет собираться в специальные баки для переработки.

Нововведение будет отражено в нацпроекте «Экология», где появится отдельный показатель по «созданию условий для раздельного накопления отходов», отмечает издание.