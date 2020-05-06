Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына: главное утром 6 мая

В России до 60% выросла доля должников, которые отказываются платить по кредитам из-за финансовых сложностей.

Как пишет РБК, если в прошлом году только 18% неплательщиков объясняли материальные трудности потерей работы, то в апреле 2020-го этот показатель увеличился до 30%. Также отмечается, что до 40% выросла доля тех, кто связывает невозможность выплатить долги со снижением доходов.

Walt Disney сократила чистую прибыль на 91% из-за пандемии коронавируса. В пресс-релизе компании указывается, что во втором финансовом квартале, который завершился 28 марта, прибыль составила $475 млн по сравнению с $5,431 млрд за аналогичный период 2019 года. Потери корпорации от пандемии в прошедшем квартале составили $1,4 млрд прибыли. Отмечается, что один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки развлечений.

Национальное агентство разведки Южной Кореи опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей проведенной ему операции, передает агентство Yonhap. По словам представителя правящей Демократической партии Кима Бен Ки, в этом году лидер КНДР появлялся на публике 17 раз – на 66% меньше, чем обычно.

COVID-19 подтвердился у 53 работников нефтяных месторождений в Уватском районе Тюменской области, передает «Интерфакс». Ранее сообщалось, что в апреле заразились 14 сотрудников подрядной организации, работающие на Западно-Эпасском месторождении ООО «РН-Уватнефтегаз».

Еще четыре медика скончались от COVID-19 в Санкт-Петербурге. Уточняется, что жертвами заболевания стали врач оперативного отдела Городской станции скорой помощи Владимир Манькович, медсестра травматологического отделения НИИ имени Джанелидзе Ольга Новикова, а также две санитарки Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Вредена – Юлия Ясюлевич и Татьяна Канкиа.

В Москве между тем умерли еще 50 пациентов с COVID-19, рассказали в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. У всех погибших была подтверждена пневмония и получен положительный результат тестов на инфекцию. Таким образом, число умерших в городе от осложнений из-за коронавируса за сутки выросло до 866.