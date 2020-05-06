"Посыпаю голову пеплом": Вице-премьер Крыма самооштрафовался за прогулку в горах

Телеканал «Крым 24» показал обращение зампреда совета министров Крыма Евгения Кабанова, который извинился за нарушение самоизоляции и заявил, что намерен требовать от регионального министерства экологии, чтобы его оштрафовали.

«Необдуманный был поступок во время выходного дня прогуляться по лесу. В полной мере осознаю меру своей ответственности. Именно сегодня обратился в министерство экологии Республики Крым для составления на меня административного протокола и уплаты штрафа», — приводит его слова телеканал. «Поэтому посыпаю волосы пеплом, извиняюсь. Готов монетой оплатить свою ошибку», — добавил региональный чиновник.

26 апреля он опубликовал фотографии своей прогулки в горах в Facebook, подписав это призывом «присоединяться» к отрытому им «купальному сезону в море».

Такой поступок вице-премьера Крыма в обществе сочли недопустимым в период жесткой самоизоляции на полуострове, а член Общественной палаты Александр Малькевич призвал губернатора Республики Сергея Аксенова освободить Кабанова от занимаемой должности.

Ранее в одном из номеров художественной самодеятельности «План всеобщей собянизации» проекта «Гражданин поэт» «самоштрафоваться» и «самоарестовываться» россиянам с иронией предложил актер Михаил Ефремов.