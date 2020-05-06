Глава Минтруда заявил, что с 1 марта число безработных выросло более чем вдвое

По словам главы Минтруда Антона Котякова, в России сейчас официально зарегистрированы в качестве безработных 1 миллион 243 тысяч человек. Об этом он заявил в ходе совещания с президентом.

Он пояснил, что начиная с 1 марта работу потеряли 208 тысяч человек, но при этом отметил, что 735 тысяч россиян были за этот же приод времени оформлены ведомством в качестве безработных. «На сегодняшний день в России зарегистрированных безработных 1 млн 243 тыс. человек, в том числе за последние два месяца, начиная с 1 марта, мы зарегистрировали 735 тыс. наших граждан», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Для выплат пособий по безработице, по его словам, предусмотрено 1,8 миллиарда рублей. Он также напомнил, что с 30 марта их размер увеличен с 8 до 12 тысяч 130 рублей на человека. Такой размер выплат сохраниться до июня. Те, кто потерял работу после 30 марта, смогут получать максимальную сумму, а выплаты остальным зависят от размера их предыдущей зарплаты и того, как долго они проработали на последнем месте.

«По новому упрощённому порядку безработным не нужно предоставлять ни копию трудовой книжки, ни приказ об увольнении, ни справку о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя», — прояснил также Котюков, отметив, что эти данные имеются у Пенсионного фонда и их просто запросят там.