В Иванове полиция не нашла признаков правонарушения в мяукании кошки

В городе Иванове местные жители, обеспокоенные ежедневным мяуканием соседской кошки, обратились с заявлением в полицию. До этого, пишет IvanovoNews, они обращались в управляющую компанию, где им не смогли предложить, как можно было бы решить проблему. Кошка мяукала и днем, и ночью. В квартире никого не было.

В полиции по заявлению о нарушении местного закона, запрещающего нарушать спокойствие граждан с 22:00 до 7:00, ответили, что правонарушения в этом кейсе обнаружить им не удалось.

В ответе капитана В.Г. Мусияка значится, что сотрудники ОМВД провели проверку по описанным фактам. При этом сами заявители утверждают, что никакой проверки не проводилось, поскольку у них с соседями общая коридорная дверь и никто из правоохранителей не приходил с проверкой.

Позже выяснилось, что мужчина, который снимает квартиру и живет там с кошкой, был в командировке. Теперь о питомце есть кому позаботиться и соседи могут спокойно спать ночью.