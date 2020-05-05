В Европе безработица могла превысить 40%, если бы не поддержка государств

В странах Европы продолжается рост количества безработных, но в случае отсутствия поддержки со стороны властей их число в ряде государтсв могло бы вырасти выше 40%, пишет The Bell со ссылкой на данные Bloomberg.

Исследование агентства показало, что в сумме Германия, Франция, Испания, Италия и Нидерланды, а также Великобритания выделили для поддержки экономики порядка 100 миллиардов евро. Таким образом около 40 миллионов человек смогли позволить себе уйти в вынужденный отпуск.

При этом, как полагают аналитики McKinsey, при сохранении карантина в Европе до конца лета работу потеряют лишь 11% населения.

По оценке основателя Superjob.ru Алексея Захарова, на начало апреля, в России рискуют остаться безработными около 30 миллионов человек, при этом, как писал Sobesednik.ru, во второй половине апреля сообщалось всего о 14 тысячах москвичей, которые получают пособия по безработице.

Как пояснила сегодня ИА «Москва» заммэра столицы Анастасия Ракова, с 30 марта программой «Моя карьера» в онлайн-формате воспользовались лишь 10 тысяч человек. С консультантами общались всего 2 тысячи из них.

При этом директор института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова объясняла The Bell, что российская служба занятости в принципе не в состоянии выдержать нагрузку свыше миллиона граждан в год.