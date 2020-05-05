Регионы смогут выбрать между отменой электричек и компенсацией потерь операторам

Региональные власти получат возможность отменять электрички или возмещать потери дочерних компаний РЖД, обслуживающих пригородные поезда в субъекте.

«Регионы должны решить, как сделать лучше: или отменять электрички, или доплачивать операторам», — пояснили РБК в пресс-службе компании.

Как отмечается в пресс-релизе Федеральной антимонопольной службы, такая мера принимается в связи со снижением числа пассажиров. Ранее ведомство сообщало, что он упал на 50%.

Согласно приказу ФАС, руководство субъектов получит возможность изменить экономически обоснованный уровень тарифов на перевозки в пригородных поездах, таким образом они смогут компенсировать «дочкам» РЖД дополнительные затраты. При этом уточняется, что на тарифы для пассажиров это не повлияет.