Против новосибирца завели дело за оскорбления полицейского, повредившего ему плечо

5 мая новосибирца Алексея Баранова допросили по уголовному делу об оскорблении представителя власти. 22 апреля он был задержан полицейским во время одиночного пикетирования на площади Ленина с плакатом «Путин, лапы прочь от Конституции», пишет «Тайга.инфо».

Согласно версии следствия, активист выругался в сторону задержавшего его полицейского. Баранов настаивает, что в его действиях не было состава преступления, поскольку правоохранитель не представился, не объявил, с чем связано задержание, и при задержании выламывал активисту руку, повредив плечо.

Сначала мужчину оштрафовали на тысячу рублей за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, а позже возбудили дело, по которому сегодня проводился допрос.