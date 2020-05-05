О Билле Гейтсе и прочих бесах: итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru подводит новостные итоги недели в одном предложении на пять тысяч знаков.

Прошедшая неделя была дольше обычного, вернее, сама-то неделя традиционно состояла из семи дней, но для россиян она как будто бы растянулась, ведь в итоге не так важно, что такое «неделя» по определению, куда более значимо, что мы в этот термин вложим, и если присмотреться, примерно такая же история разворачивается вокруг коронавируса: широкие массы не нагружают цифрами, а только искусственными конструктами «пик», «плато», «спад», описывающими общепринятую эпидемиологическую модель, но в итоге совершенно неважно, что эти слова означали — использоваться они будут уже не для описания ситуации, а для обоснования тех или иных решений, например, снятия карантина,

но в конечном счете все эти пики и спады основываются на статистике из тестов, часть из которых работает с вероятностью 30-40% (по словам главы Роспотребнадзора), причем, как утверждает Собянин, заболевших только в одной Москве около 2%, то есть порядка 250 тысяч человек, а значит примерно в два раза больше, чем зарегистрировано в стране официально, но нет, это не «фейк», это достоверные сведения (ведь это сказал мэр), тот же подход у Генпрокуратуры и Роскомнадзора, похоже, и к гоняющему на всю страну бесов Никите Михалкову, давно вступившему в неравный бой (у Никиты Сергеевича тут явное медийное преимущество) со всеми врагами народа, включая, как выяснилось недавно, и самого Билла Гейтса, который, по мнению режиссера, пустился во все тяжкие, решив чипировать всё человечество, чтобы контролировать людьей: «Те, кто управляют этими чипами, имеют полную возможность вами руководить, имеют полную возможность заставлять вас делать то, что им надо, за что они вам платят», — сокрушается Никита Михалков, кажется, на секунду даже забыв, что говорит это на ВГТРК, где каждый и без всяких чипов делает то, что от него требует Кремль, только кто и кому в этой ситуации платит — вот это большой вопрос,

ответ на который частично дал Алексей Навальный: число зверя он по неопытности (до уровня Никиты Сергеевича его расследования пока не дотягивают) пока не нашел, но зато обнаружил дворцы Елены Малышевой, которая, как выяснилось, рассказывая про танцующие органы и неповторимую российскую действительность, с леденящим кровь цинизмом уже перебралась в Соединенные Штаты, потратив на это сотни миллионов, хотя чему тут удивляться, если позади она оставляет храм Минобороны (всего в два-три раза дороже её недвижимости), где не будет мозаики Владимира Путина, однако судьба изображения Сталина пока не решена: первый без лишней скромности заявил, что время его ещё не пришло, а у последнего взять комментарий не представляется возможности, но не стоит сомневаться, Иосиф Виссарионович, ровно как Владимир Владимирович, выступал против культа своей личности, хотя, как мы видим по итогам, так же недостаточно активно,

свою верность тоталитарному мышлению на минувшей неделе гордо продемонстрировала и Мария Захарова, которая сперва на весь интернет доказала, что спустя 30 лет после развала СССР продолжает мыслить в какой-то махровой номенклатурной логике, заявив, что путешествовать достойны только богатые и приближенные к власти, а затем ещё зачем-то вызвала на дебаты Навального, посмевшего (как и половина интернета) её раскритиковать, но и это не всё: не прошло и суток, как она не просто тихо «слилась», а в очередной раз серьезно подмочила репутацию МИДа РФ в прямом эфире, но, к счастью для нее, у России есть и более обескураживающие примеры вызывающих стыд выступлений — вспомним хотя бы Владимира Соловьева, опустившегося до угроз физической расправы в адрес Василия Уткина.