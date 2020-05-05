Москалькова просит не держать женщин в СИЗО и отменить спецпропуски для жертв насилия

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова сделала несколько заявлений для правовой защиты женщин. Об этом пишет «РИА Новости».

Москалькова потребовала, чтобы для жертв домашнего насилия были отменены требования по наличию спецпропусков в условиях принятых карантинных мер. У пострадавших в этих ситуациях должно быть право свободного передвижения как до объектов правоохранения, так и до кризисных центров, чтобы те смогли им помочь.

Также омбудсвумен обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой использовать в отношении подозреваемых в преступлениях женщин меру пресечения в виде заключения под стражу только в крайних случаях, предпочитая для этого домашний арест.

Напомним, ранее Верховный суд обязал суды инстанций ниже доказывать необходимость заключения подозреваемых под стражу. При этом довод о том, что подозреваемый может скрыться или давить на участников процесса, тоже должен быть доказан, а не звучать безапелляционно.

Также ВС выпускал рекомендацию не помещать в СИЗО подозреваемых в нетяжких преступлениях на период карантинных мер.