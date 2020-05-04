Столичным школьникам разрешили присутствовать на уроках по желанию с 18 мая

Московские школьники получат итоговые оценки за учебный год 15 мая, а с 18 мая занятия продолжатся дистанционно.

Как указывается на сайте столичной мэрии, присутствовать на уроках после 18 мая можно будет по желанию. Подчеркивается, что занятия будут проходить в формате онлайн-консультаций, без домашнего задания и выставления отметок.

Ученики девятых и 11-х классов смогут с 18 по 29 мая готовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

С 12 по 15 мая дистанционные занятия у столичных школьников будут идти по расписанию, говорится в сообщении мэрии.

Московские школы из-за пандемии коронавируса перешли на дистанционное обучение с 21 марта. Для дошкольников и учеников младших классов были открыты дежурные группы. Работа последних приостановлена на время праздников, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.