Следующих из Москвы в Пекин обязали получать справки об отсутствии COVID-19

Пассажиры Air China, планирующие лететь из Москвы в Пекин, должны будут показать справку об отсутствии коронавируса.

Об этом пишет China News со ссылкой на посольство КНР в России.

Справку нужно будет иметь на руках с 8 мая. Уточняется, что документ необходимо получить не позднее, чем за 120 часов до вылета.

В китайском посольстве отметили, что в столице тест на наличие коронавируса можно сделать в клиниках «Хеликс», «Медси» и «Семейный доктор». В Петербурге анализы на COVID-19 можно сдать в «Хеликсе», а также в Euromed clinic и в Северо-западном центре доказательной медицины.

Авиасообщение между Россией и КНР было ограничено в связи с распространением коронавируса, при этом Китай вывозит своих граждан. Air China выполняет нерегулярные рейсы Москва – Пекин.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Китае зарегистрировано более 83 тысяч случаев коронавируса, в России число инфицированных превысило 145 тысяч. Во всем мире зафиксировано более 3,5 млн случаев заражения.