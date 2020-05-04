РФ подозревают в хакерской атаке на британских разработчиков вакцины от COVID-19

Британские киберэксперты заподозрили российских хакеров в попытках похитить данные о вакцине от нового коронавируса.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на сообщение Национального центра кибербезопасности.

По информации издания, работающие над вакциной от COVID-19 британские организации подвергаются хакерским атакам со стороны России, Ирана, КНР и других государств.

О кибератаках на британские учреждения, занимающиеся связанными с COVID-19 исследованиями, также пишет The Mail on Sunday.

Уточняется, что ни одна из попыток похитить данные о разработке вакцины от коронавируса не завершилась успехом.