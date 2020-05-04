Рекордный прирост по COVID в Москве и премия Shorty Awards: главное к утру 4 мая

Число погибших от коронавируса в Москве за последние сутки увеличилось на 35 человек, составив 764.

За минувшие сутки в столице выявлено 5948 случаев заболевания коронавирусом, передает «Интерфакс». Это стало рекордным показателем для города. Всего в Москве зарегистрировано 68 606 инфицированных.

По всей стране, согласно информации стопкоронавирус.рф, зафиксировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, скончались 1280.

Лодка с четырьмя людьми, в числе которых были двое малолетних детей, перевернулась на реке Чепца в Фаленском районе Кировской области. В настоящий момент обнаружены тела женщины и одного ребенка. Ведутся поисковые работы. СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Разведка США обвинила КНР в сокрытии данных об эпидемии COVID-19, пишет AP. По мнению Вашингтона, искажая информацию о масштабах распространения инфекции, Китай пытался выиграть время и закупить медицинское оборудование. В докладе Министерства внутренней безопасности США, на который ссылается агентство, утверждается, что сведения о реальной угрозе скрывались от ВОЗ почти весь январь.

По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом с начала пандемии в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 247 тысяч скончались. В США заболевание выявлено у 1 158 041 человек, умерли 67 682.

Ежегодная церемония вручения награды Shorty Awards за достижения в соцсетях была проведена онлайн, ее трансляция велась на официальном сайте премии. Самой успешной актрисой признана австралийка Ребел Уилсон, сыгравшая в фильмах «Кролик Джоджо», «Кошки» и «Отпетые мошенницы». Instagram Уилсон насчитывает 7,8 млн подписчиков.