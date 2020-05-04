Нефть дорожает после объявления ряда стран о смягчении мер по коронавирусу

Цены на нефть перешли к росту после сообщений об ослаблении ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на бирже ICE к 17:29 мск составил $26,84 за баррель, что на $0,4 (1,51%) выше цены на момент закрытия предыдущей сессии, пишет «Интерфакс». Фьючерс на WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи вырос на $0,38 (1,92%) и достиг $20,16 за баррель.

Отмечается, что позитивное влияние на рынок оказали ожидания восстановления спроса на сырье в связи с намерением ряда стран смягчить ограничения по COVID-19. Так, о начале подготовки к выходу из карантина заявил президент Украины Владимир Зеленский; об ослаблении мер по изоляции населения сообщил премьер Италии Джузеппе Конте, а президент Сербии Александар Вучич объявил, что 7 мая в стране отменят комендантский час.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что цены на нефть снизились на фоне информации о том, что США угрожает повысить пошлины на товары из КНР в качестве одной из мер привлечения Китая к ответственности за несвоевременное информирование об опасности COVID-19.