Кличко считает, что число жертв COVID-19 на Украине может превысить миллион

По словам мэра Киева Виталия Кличко, на Украине могут умереть до 1,2 млн человек, заразившихся новым коронавирусом.

Как сообщает РБК со ссылкой на телеканал «112 Украина», в ходе заседания правительства киевский градоначальник сослался на подсчеты экспертов, утверждающих, что COVID-19 предстоит переболеть 80% населения страны, а смертность составит 2–3%. Кличко отметил, что 80% от населения Украины – это 35 млн человек. «А сейчас посчитайте, 3% – сколько это будет. 3% – это 1,2 млн человек могут умереть», – сказал мэр.

В настоящее время, согласно данным Университета Джона Хопкинса, на Украине выявлен 12 331 случай заражения коронавирусом нового типа, умерли 303 человека.