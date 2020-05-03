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[15:40]В Петербурге застряли на самоизоляции тигры и слоны из Италии
[15:11]Белгородца оштрафовали за комментарий про Путина и поправки в Конституцию
[14:39]Под Тверью журавли налетели на провода и погибли
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[12:05]Пьяный мужчина в Петербурге сорвал маску со врача скорой помощи
[11:34]В Новокузнецке у активиста, говорившего о коррупции, сгорела машина
[10:52]5 948 из 10 633 новых случаев заражения COVID-19 зафиксированы в Москве
[10:10]Очереди из "скорых" в Петербурге и пожары в Чернобыле. Новости к утру 3 мая
[09:28]Один из двух случаев заражений COVID-19 в материковом Китае за сутки — завозной

02 мая, суббота

[21:45]Михалков назвал цензурой снятие с эфира ВГТРК повторов передачи о чипах Гейтса
[20:22]РПЦ требует запретить аборты на период эпидемии, поскольку это плановая операция
[19:36]В Воронежской области врач с коронавирусом получил перелом черепа
[18:40]Путин вновь обратится к россиянам 9 мая
[18:19]При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик
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[17:42]"Агора" опубликовала ответы на Топ-50 правовых вопросов за время пандемии
[17:18]Угрожавший ужесточить карантин Собянин предположил его ослабление после 11 мая
[17:07]Протестующие рестораторы около офиса президента в Киеве обустроили летнюю террасу
[16:45]Более 3000 вахтовиков бастовавшего месторождения "Газпрома" заражены COVID-19
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[13:54]Шесть участников схода во Владикавказе помещены в СИЗО
[13:46]Собянин обещал "не сомневаться ни минуты" перед ужесточением пропускного режима
[13:06]Попова опровергла слух о переболевших коронавирусом осенью и зимой россиянах
[12:42]Попова: часть лабораторных тестов на коронавирус в России дают 30-40% результат
[11:57]Число зараженных за сутки выросло почти на 10 тысяч. Половина – в Москве
[11:37]Сталин должен остаться в храме, а в спорах виноваты журналисты, считают в РПЦ
[10:56]Собянин заявил, что все полученные штрафы Москва направит на закупку лекарств
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01 мая, пятница

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В Петербурге застряли на самоизоляции тигры и слоны из Италии

Общество
15:40, 03 мая 2020

Скриншот видеосюжета телеканала ОТР
Скриншот видеосюжета телеканала ОТР

Цирковые гастролеры из Италии вместе со своими животными застряли на самоизоляции в Санкт-Петербурге. Они успели дать около десяти концертов в цирке Чинизелли до того, как в России начали принимать карантинные меры.

В составе труппы значатся кенгуру, слоны, верблюды, тигры и другие животные. Коллеги из России не стали бросать итальянцев в беде и обеспечили животных кормом, передает ОТР. Самим артистам же продлили пребывание в гостинице.

Поскольку контракт у итальянских циркачей действует до сентября, артисты надеются еще не раз выступить на арене цирка Чинизелли. Возможно, контракт будет продлен.

Теги: #Самоизоляция

Рубрика: Общество

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Скриншот видеосюжета телеканала ОТР

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