В Петербурге застряли на самоизоляции тигры и слоны из Италии

Цирковые гастролеры из Италии вместе со своими животными застряли на самоизоляции в Санкт-Петербурге. Они успели дать около десяти концертов в цирке Чинизелли до того, как в России начали принимать карантинные меры.

В составе труппы значатся кенгуру, слоны, верблюды, тигры и другие животные. Коллеги из России не стали бросать итальянцев в беде и обеспечили животных кормом, передает ОТР. Самим артистам же продлили пребывание в гостинице.

Поскольку контракт у итальянских циркачей действует до сентября, артисты надеются еще не раз выступить на арене цирка Чинизелли. Возможно, контракт будет продлен.