В московских ПНИ из-за карантинных мер не хватает сотрудников

Председатель правления Центра лечебной педагогики Анна Битова сообщила о нехватке сотрудников в столичных отделениях псизоневрологических интернатов, пишут «Такие дела».

Это связано в том числе с тем, что пожилые сотрудники учреждений отправлены на самоизоляцию по домам, чтобы не подвергать себя риску заражения коронавирусной инфекцией. Часть работников начали болеть наравне с подопечными интерната, поэтому коллектив вынуждены оставлять и молодые сотрудники из числа заболевших.

Координатор проектов Центра лечебной педагогики «Особое детство» Мария Янчева опубликовала на своей странице в Facebook вакансии как для всех граждан, так и для людей с опытом ухода за тяжелобольными пациентами.

Всего с начала эпидемии в ПНИ России зарегистрировано 457 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди подопечных и персонала.