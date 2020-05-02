Собянин заявил, что все полученные штрафы Москва направит на закупку лекарств

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства, полученные от всех автоматических и прочих штрафов, будут полностью направлены на борьбу с эпидемией коронавируса.

«Они будут все целевым образом направлены на закупку лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19, на медицину», — пояснил он в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по ИА «Москва»), отметив, что это будет касаться лишь тех штрафов, которые поступят в городской бюджет.

Ранее он заявил, что в столице на сегодняшний день заражены 2% всех жителей, то есть каждый 50-ый. Однако по официальной статистике, в Москве (по состоянию на 1 мая) заболели лишь 57 300 жителей.